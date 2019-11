Millionen fabrikneue Kleidungsstücke in Deutschland werden einem Bericht zufolge vernichtet oder landen als Ramschware im Ausland.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Branchenexperten meldet, werden in diesem Jahr mindestens 230 Millionen von insgesamt 2,3 Milliarden Kleidungsstücken nicht verkauft. Diese Ware werde in Verwertungs- oder Müllverbrennungsanlagen oder in Länder außerhalb der EU gebracht.



Bundesumweltministerin Schulze kündigte eine Gesetzesnovelle an, um für mehr Nachhaltigkeit in der Textilbranche zu sorgen. Händler sollten ihre Warenbestellungen stärker am tatsächlichen Kundenbedarf ausrichten und große Überhänge vermeiden. Die Grünen-Politikerin Künast kritisierte, Schulze setze bei ihrer Vorlage auf Freiwilligkeit. Damit werde die Lösung des Problems auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben.