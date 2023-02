Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien sind einem Bericht zufolge in Deutschland 528 Visa für Betroffene ausgestellt worden. (imago / Thomas Trutschel)

Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die meisten Visa gingen demnach an syrische Staatsangehörige. Die Bundesregierung hatte zugesagt, die Visa-Vergabe zu erleichtern, damit Betroffene leichter bei Verwandten in Deutschland unterkommen können. Dennoch gibt es weiter Kritik an bürokratischen Hürden.

Nach jüngsten Angaben kamen durch die Erdbeben-Katastrophe vor knapp drei Wochen mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Heute früh wurden aus der Türkei neue Erdstöße der Stärke 5,5 gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.