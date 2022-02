Der Brexit ist mitverantwortlich für den Rückgang des britischen Handels. (PA Wire/Gareth Fuller)

Das geht aus einer Auswertung des Parlamentsausschusses für die Überwachung öffentlicher Ausgaben hervor. Darin heißt es, die einzig feststellbaren Auswirkungen des EU-Austritts auf britische Unternehmen seien höhere Kosten, mehr Bürokratie und Verzögerungen an den Grenzen. In dem Bericht wird zudem davor gewarnt, dass bei einer Normalisierung des Handels die Probleme bei den Abfertigungen an den Grenzen noch zunehmen könnten.

Die Ausschussvorsitzende Hillier von der oppositionellen Labour-Partei forderte deshalb den sofortigen Abbau von Handelshürden. Dies sei "auf dem langen Weg der Erholung von der Pandemie" umso dringender. Das große Versprechen des Brexits, britischen Unternehmen mehr Freiraum zu verschaffen, habe sich bislang nicht erfüllt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.