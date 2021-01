Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof kann in der Corona-Pandemie auf einen staatlichen Kredit zurückgreifen.

Die zuständigen Ministerien hätten sich auf eine Stabilisierungsmaßnahme in Höhe von bis zu 460 Millionen Euro verständigt, heißt es in Medienberichten. Die Bundesregierung wolle Arbeitsplätze sichern und dem Unterehmen in der aktuell schwierigen Lage helfen. Galeria-Chef Müllenbach schrieb in einem Brief an die Mitarbeiter, der Kredit sichere die nötige Liquidität in den nächsten Wochen und Monaten der Pandemie.



Nach dem Ende des Insolvenzverfahrens im vergangenen September hatte der Konzern auf einen Neubeginn gesetzt. Der aktuelle Lockdown sowie der Wettbewerb mit Online-Händlern setzte dem Unternehmen erneut zu.

