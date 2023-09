Coronavirus

Bund zahlt nur noch Corona-Impfstoff von Biontech. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Preis, sagte der Rheinischen Post, Verträge der EU mit den Herstellern Biontech/Pfizer verpflichteten Deutschland, in diesem Jahr 17,5 Millionen und in den zwei Folgejahren je 15 Millionen Dosen abzunehmen. Nur für diesen Impfstoff übernehme der Bund die Kosten. Preis kritisierte, dass die fehlende Wahlmöglichkeit bei den Corona-Impfstoffen zu Diskussionen in Apotheken und Arztpraxen führen werde. Das werde Zeit kosten und fördere nicht die Impfbereitschaft.

