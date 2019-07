Die Bundesregierung hat in den vergangenen sechs Jahren mehr als 1,2 Milliarden Euro für Studien ausgegeben.

Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Reinhold hervor, aus der die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zitieren. Dokumentiert werden demnach die gesamten Aufwendungen der Ministerien von Oktober 2013 bis Juni 2019.



Am meisten Geld habe das Bundesumweltministerium für Studien ausgegeben, insgesamt 454 Millionen Euro. An zweiter Stelle liege das Wirtschaftsministerium mit rund 229 Millionen Euro, gefolgt vom Verkehrsministerium mit etwa 175 Millionen Euro.



Reinhold sagte, hinzu kämen noch die Ausgaben für Beraterfirmen. Trotz der enormen Kosten komme man bei den großen Themen wie Energie- und Verkehrswende sowie Klimaschutz nicht weiter. Reinhold kritisierte zudem, dass ein Teil der Studien ohne nachvollziehbaren Grund nicht veröffentlicht werde. Da fehle es an Transparenz, meinte er.