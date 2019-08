Bei der Beschaffung neuer Stiefel für die Bundeswehr gibt es Verzögerungen.

Das geht aus einem Schreiben des Verteidigungsministeriums an die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann hervor, über das der "Tagesspiegel" berichtet. Danach soll die Belieferung bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein. Das ist erheblich später als vorgesehen. Eigentlich sollten alle Angehörigen der Streitkräfte ihre neuen Kampfschuhe bis Ende des nächsten Jahres erhalten. Als Grund nannte das Verteidigungsministerium eine begrenzte Produktionskapazität der Industrie. Strack-Zimmermann erklärte, es mute grotesk an, dass es so lange dauere, die gesamte Truppe mit neuem Schuhwerk auszurüsten.