Die Regierung Aserbaidschans will nach Presseinformationen bei der anstehenden Visite von Bundeskanzlerin Merkel einen ihrer Begleiter nicht einreisen lassen.

Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Weiler sei zur unerwünschten Person erklärt worden, schreibt die "Bild"-Zeitung. Weiler habe als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-südkaukasischen Parlamentariergruppe 2014 und 2016 die nach Unabhängigkeit strebende Region Berg-Karabach besucht. Diese gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von pro-armenischen Kräften kontrolliert. Eriwan und Baku liegen seit den 1990er Jahren im Streit um die Region. Dem Bericht zufolge will Weiler nun auf die Einreise verzichten.



Die Kanzlerin fliegt am Donnerstag in den Südkauksaus. Neben Aserbaidschan sind Besuche in Armenien und Georgien geplant.