China ist im vergangenen Jahr ist einer Studie zufolge für 31 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich gewesen.

Das geht aus dem Klimabericht der Organisation Global Carbon Project hervor, der in der Nacht veröffentlicht wurde. Hauptquellen des CO2-Ausstoßes seien vor allem die Energiebranche und die Industrie des Landes. Die Autoren führen die Entwicklung darauf zurück, dass die chinesische Wirtschaft sich früher von der Corona-Krise erholt habe als der Rest der Welt.



Bezogen auf die gesamte Erde heißt es weiter, in diesem Jahr würden die Treibhausgasemissionen wieder annähernd das Niveau von vor der Pandemie erreichen. Halte dieser Trend weiter an, sei ein weiterer Anstieg im Jahr 2022 nicht auszuschließen. Dies gelte vor allem, wenn der Straßenverkehr und der Luftverkehr auf ihr früheres Niveau zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.