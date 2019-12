Die chinesische Regierung will offenbar bald auf ausländische Computertechnologie oder Software verzichten.

Wie die "Financial Times" meldet, sollen Geräte und Programme in den nächsten drei Jahren durch chinesische Produkte ersetzt werden. Hierzu gebe es eine Anweisung des Generalbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei an Regierungsbehörden und Institute.



Hintergrund sind vermutlich Bemühungen der USA, auf den Einsatz chinesischer Ausrüstung wie zum Beispiel des Telekomkonzerns Huawei zu verzichten. Die Vereinigten Staaten und China liefern sich seit mehr als einem Jahr einen Handelskrieg.