Der chinesische Präsident Xi will einem Pressebericht zufolge im kommenden Monat Nordkorea besuchen.

Das Treffen mit dem dortigen Machthaber Kim sei anlässlich der Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Nordkoreas am 9. September geplant, schreibt die Zeitung "Straits Times" in Singapur. Es wäre der erste Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 13 Jahren. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.