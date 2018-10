US-Präsident Trump soll laut einem Zeitungbericht in einen Steuerbetrug verwickelt sein. Wie die "New York Times" berichtet, haben Trump und seine Geschwister in den 1990er Jahren ihren Eltern dabei geholfen, Zahlungen an den Staat zu umgehen.

Nach Angaben der "New York Times" haben sie unter anderem eine Scheinfirma gegründet, um Schenkungen der Eltern in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar zu verschleiern. Zudem soll der Wert der elterlichen Immobilien um Hunderte Millionen Dollar herabgesetzt worden sein. Die Zeitung zitiert aus mehr als 200 Steuererklärungen und Finanzunterlagen, die sie bekommen hat.



Insgesamt sollen Trumps Eltern ihren fünf Kindern mehr als eine Milliarde Dollar überschrieben haben. Darauf wären dem Blatt zufolge mindestens 550 Millionen Dollar Steuern fällig gewesen. Gezahlt worden seien aber nur rund 52 Millionen Dollar. Die New Yorker Steuerbehörde kündigte an, die Vorwürfe zu prüfen.



Allein Donald Trump soll nach heutigem Wert 413 Millionen Dollar bekommen haben. In Erklärungen hat Trump immer angegeben, sein Vermögen vor allem durch eigenes Zutun erlangt zu haben. Sein Vater habe ihm 1975 einen sehr kleinen Kredit gewährt, damit habe er sein Unternehmen aufgebaut. Der "New York Times" zufolge bekam der heutige US-Präsident hingegen schon ab dem Alter von drei Jahren jedes Jahr sechsstellige Summen.



Trumps Anwalt Harder nannte den Zeitungsbericht falsch und verleumderisch. Es habe weder Betrug noch Steuerhinterziehung gegeben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, wies die Vorwürfe ebenfalls zurück und forderte eine Entschuldigung des Blattes. Die "New York Times" sei besessen davon, den Präsidenten und seine Familie rund um die Uhr anzugreifen.