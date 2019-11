Außenpolitiker mehrerer Parteien kritisieren die Festnahme eines Anwaltes in der Türkei, der dort für die Deutsche Botschaft tätig war.

Der FDP-Politiker Djir-Sarai sagte der Zeitung "Die Welt", es handle sich um einen gezielten Versuch, an Informationen zu kommen, um Oppositionelle zu verfolgen. Der CDU-Politiker Hardt sagte, die Türkei riskiere die guten Beziehungen zu Deutschland. Ähnlich äußerte sich die Linken-Politikerin Dagdelen. - Der Anwalt der Botschaft war Mitte September festgenommen worden. Es wird befürchtet, dass die türkischen Behörden mit der Festnahme auch an Akten über Asylbewerber gelangt sind.



Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Sommer, nannte den Fall einen "außenpolitischen Skandal". Nach seinen Worten bedient sich das Bundesamt solcher Kooperationsanwälte, um Informationen über Fluchtgründe und Gefahren zu erhalten, die Asylbewerbern bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland drohten.