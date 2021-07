Bundesumweltministerin Schulze sieht im Abschlussbericht der Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft ein klares Mandat für einen weiteren Umbau der Agrarbranche.

Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es gebe in Deutschland zu viele Nutztiere auf zu wenig Raum - und das müsse sich ändern. Die, so wörtlich, "ökologisch blinden" Direktzahlungen müssten vollständig auslaufen und durch ein besseres Fördermodell ersetzt werden. An dieser Neuausrichtung der Landwirtschaft müssten sich Staat und Verbraucher beteiligen.



Die Kommission hatte ihren Bericht vergangene Woche vorgestellt und übergibt ihn heute an Bundeskanzlerin Merkel. In dem Papier heißt es unter anderem, Nachhaltigkeit müsse zum "erfolgreichen Geschäftsmodell" für Landwirtinnen und Landwirte werden. Änderungen müssten aber auch betriebswirtschaftlich attraktiv sein.

