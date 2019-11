Die Folgen der globalen Erderwärmung werden in Deutschland spürbarer und lassen sich deutlich besser belegen - zu diesem Befund kommt der in Berlin vorgelegte zweite Klima-Monitoringbericht der Bundesregierung. Die Erderwärmung führe zu mehr Gesundheitsrisiken durch die Hitzebelastung, einem Anstieg der Oberflächentemperatur der Nordsee sowie zu stärkeren Ertragsschwankungen in der Landwirtschaft.

Dem Report zufolge erhöhte sich die mittlere Lufttemperatur in Deutschland von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad. 2013 sei man noch von 1,2 Grad ausgegangen. "Es sei nicht auszudenken, was es bedeuten würde, wenn sich das in dieser Geschwindigkeit wirklich fortsetzen würde", sagte Bundesumweltministerin Schulze (SPD). Sie nannte die Befunde "alarmierend". Beim Klimaschutz gehe es "eben nicht nur um Gletscher und Eisbären, es geht auch um unsere Lebensgrundlagen hier in Deutschland", ergänzte Schulze.



Dem Bericht zufolge steigt die Sterblichkeit in Jahren mit vielen Hitzetagen; Allergiker und Asthmatiker leiden demnach vermehrt unter Pollen. Zudem führten Flüsse im Sommer häufiger weniger Wasser, als bisher normal war - mit Folgen für die Wasserversorgung etwa von Kraftwerken und die Schifffahrt. Für Land- und Forstwirte steige das Ertragsrisiko. Steigende Meeresspiegel - auch der Nord- und Ostsee - steigerten die Gefahr von Sturmfluten und Küsten-Erosion.

UNO-Umweltprogramm: drastische Maßnahmen nötig

Laut UNO-Umweltprogramms Unep sind im Kampf gegen die Erderwärmung sofortige und drastische Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emmissionen nötig. Selbst wenn alle Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens umgesetzt würden, könnten die Temperaturen voraussichtlich um 3,2 Grad Celsius steigen, heißt es in einem Bericht, der in Genf vorgestellt wurde. Deshalb müssten sich die Anstrengungen mehr als verfünffachen, um den Anstieg der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dazu sei es nötig, dass der CO2-Ausstoß bis 2030 jährlich um 7,6 Prozent sinke. Derzeit aber steige der Ausstoß trotz aller Warnungen und eines wachsenden Bewusstseins, warnte Unep. Für 78 Prozent aller Emissionen seien dabei die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer verantwortlich.

Verbände fordern sozial-ökologische Wende

Auch verschiedene zivilgesellschaftliche Verbände in Deutschland fordern von der Politik eine sozial-ökologische Wende. Klimaschutz dürfe kein Elitenprodukt und ein umweltbewusstes Leben kein Luxus sein, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Kommende Woche findet in Madrid die Weltklimakonferenz statt. Sie gilt als einer der bedeutendsten Gipfel der Vereinten Nationen, mehrere Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Umweltaktivisten hoffen, dass dabei einige Länder ihre jeweiligen nationalen Klimaziele nachbessern.