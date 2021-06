Großbritannien will nach einem Medienbericht wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien nachgewiesenen Coronavirus-Mutation Delta sein Impfprogramm beschleunigen.

Die Zeitung "Telegraph" schreibt, Menschen über 40 Jahre sollten die zweite Impfung schon acht Wochen nach der ersten Dosis erhalten. Der übliche Zeitabstand bei dem Vakzin von Astrazeneca beträgt in der Regel zwölf Wochen. Wie es weiter hieß, sollen Personen, die älter als 25 sind, bereits ab kommender Woche ein Impfangebot erhalten.



Großbritannien hat zuletzt mehr als 6.000 Neuinfektionen am Tag gemeldet. Die Delta-Variante des Coronavirus ist inzwischen dominant und hat die zuerst in England nachgewiesene Mutation verdrängt. In Großbritannien ist inzwischen die Hälfte der Erwachsenen vollständig geimpft.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.