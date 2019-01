Es gehört nicht zu den Aufgaben des Wehrbeauftragten, die Verteidigungsministerin zu loben oder den Zustand der Bundeswehr zu beschönigen. Im Gegenteil. Hans Peter Bartels ist qua Amt Anlaufstelle für die Unzufriedenen in der Truppe. Etwa 2.500 Soldatinnen und Soldaten haben 2018 von ihrem Recht Gebrauch gemacht und ihre Sorgen und Nöte formuliert, durch persönliche Eingabe direkt an den Wehrbeauftragten. Fast genauso viel wie im Jahr davor.

Kein Bereich bei der Bundeswehr ist ohne Mängel

Doch selbst wenn man Bartels eine "natürlich kritische" Haltung unterstellt, ist seine Zustandsbeschreibung der Bundeswehr dramatisch. Seine Klage zieht sich durch alle Bereiche: Material, Personal, Beschaffung, Verwaltung. Und wenn in früheren Jahren Amtsvorgänger der Verteidigungsministerin auf leere Kassen als Erklärung verweisen konnten, sagt Hans-Peter Bartels heute auch noch: "Am fehlenden Geld muss nichts mehr scheitern." Was die Sache bei Licht betrachtet eigentlich schlimmer macht, denn dann müssen die Gründe für den desolaten Zustand der Bundeswehr ja woanders liegen.

Ursula von der Leyens Erklärungen klingen seit Jahren gleich

Zwei Stunden nach der öffentlichen Vorstellung des Wehrberichts, äußert sich Ursula von der Leyen. "Die Richtung stimmt, dynamisch voran", das ist ihre Tonlage. Sie kennt die Klagen zur Genüge, sie hat schon tausendmal erklärt, dass sich Auswirkungen einer langen Kürzungsphase nicht in wenigen Jahren korrigieren lassen. Doch im fünften Amtsjahr mag das als Erklärung niemand mehr hören. Morgen trifft sich der Verteidigungsausschuss. Der Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre kommt. Der Ausschuss will gleichzeitig mehr wissen über mögliche rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr. Die Gorch Fock gammelt in Bremerhaven vor sich hin und taugt vor allem für Negativ-Schlagzeilen.

Der Wehrbericht fügt sich ins Bild einer Ministerin im Belagerungszustand. Ursula von der Leyen hat angesichts der vielen Fronten an denen sie kämpft, eine Art Tunnelblick entwickelt. Ohne einen Tunnelblick ist dieses so undankbare Ministerium vielleicht nicht zu bewältigen. Von der Leyen hat Trendwenden in Gang gesetzt. "Die sind ganz überwiegend nicht spürbar", sagt der Wehrbeauftragte. Vieles spricht dafür, dass nicht Ursula von der Leyen die Früchte ihrer Arbeit davon trägt, sondern die Amtsnachfolger.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.