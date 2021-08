Die Dramatik ist eigentlich nicht mehr zu steigern: Schon in etwa zehn Jahren könnte die Erderwärmung die Marke von 1,5 Grad überschreiten, die nach dem Pariser Klimaabkommen möglichst für das ganze Jahrhundert halten soll. Extreme Hitzewellen, Regenfluten und Wirbelstürme werden schon heute durch die Klimakrise verursacht – in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird es immer schlimmer werden. Der Anstieg des Meeresspiegels wird Jahrhunderte anhalten. Drastische Änderungen durch Kipp-Punkte beim Klima sind möglich. Nur entschlossenes und vor allem rasches Gegensteuern kann diesen Trend noch abmildern, zu stoppen ist er nicht mehr.

(dpa / picture alliance / Angelos Tzortzinis)Weltklimabericht - Wissenschaftler warnen vor beschleunigter Erderwärmung mit großen Risiken

Die Erderwärmung hat sich dem neuen Bericht des Weltklimarats IPCC zufolge stark beschleunigt und betrifft inzwischen alle Regionen der Erde. Die Folgen könnten verheerend sein. Ein Überblick.

Die Warnung kommt von berufener Seite: Der Weltklimarat IPCC ist die zuständige UN-Organisation, die Zusammenfassung ihres Berichts trägt zusätzlich die Zustimmung der Regierungen rund um den Globus. Er ist also keine Meinungsäußerung von Klima-Alarmisten, sondern eine Zusammenfassung des Standes der Wissenschaft und eine amtliche Zustandsbeschreibung. Abgesegnet und unterschrieben auch von Staaten, die wie Saudi-Arabien oder Russland von Verkauf und Verbrennung von Kohle, Öl und Gas leben.

Dennoch Gründe für Zuversicht

Ein Alarmruf also, doch – wird er auch gehört? Es fällt schwer, hier optimistisch zu sein, denn Alarmrufe vor der Klimakatastrophe haben Tradition. Nichts kann überraschen am Bericht des IPCC – im Gegenteil. Das, was Forscherinnen und Forscher rund um den Globus seit Jahrzehnten vorhergesagt haben, findet nun statt. Wissenschaftlich umstritten war die menschengemachte Erderwärmung schon vorher nicht. In den Grundaussagen ist sich die Forschung seit vielen Jahren einig, ohne dass dies zu angemessenen Konsequenzen geführt hätte.

(Joe Raedle/Getty Images)

Es gibt aber auch Gründe für Zuversicht. Da ist zuerst die Jugend in vielen Ländern, die realisiert hat, dass sie die Generation ist, die die Klimakrise zuerst ausbaden muss. Bewegungen wie "Fridays for Future" treiben die Politik vor sich her mit der Forderung, das beschlossene Pariser Klimaabkommen auch umzusetzen. Auch Gerichte geben Klimaklagen immer häufiger recht. Noch wichtiger ist der Fortschritt in Wirtschaft und Technik: Solar- und Windkraft werden immer billiger, in vielen Regionen sind sie bereits die billigsten Energiequellen. Elektromobilität erlebt ihren Durchbruch, mit erneuerbar erzeugtem Strom gibt es auch klimaneutrale Techniken zum Heizen und Kühlen. Der Abschied von fossilen Energiequellen kam vor wenigen Jahren noch als berechtigte, aber angesichts der Kosten utopische Forderung daher – heute ist er ein Gebot auch der ökonomischen Vernunft.

Den Abschied von Kohle, Öl und Gas beschleunigen

Die Klimawende kommt also, allerdings viel zu langsam. Um die Erderwärmung in erträglichen Grenzen zu halten, muss sie in schwindelerregendem Tempo von statten gehen. Doch nach dem Rückgang im Corona-Jahr 2020 steigen die Emissionen schon wieder. Der IPCC-Bericht liefert einen neuen Blick in das Gruselkabinett des unterlassenen Klimaschutzes. Ein starkes Argument, die Klimawende mit der nötigen Entschlossenheit voranzutreiben und den Abschied von Kohle, Öl und Gas zu beschleunigen.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er-Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.