Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Rüstungsexporte genehmigt als im Jahr davor.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden 2020 im Vergleich zum Vorjahr ein Viertel weniger Waffen und andere Rüstungsgüter für den Export zugelassen. Allerdings billigte die Bundesregierung auch umstrittene Handelsverträge, wie beispielsweise mit Ägypen. Mehr als die Hälfte aller Ausfuhren gingen in solche sogenannten Drittländer, also an Staaten außerhalb des EU- oder Nato-Verbunds.



Insgesamt erteilte die Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter im Wert von rund 5,8 Milliarden Euro. 2019 waren es noch mehr als acht Milliarden Euro gewesen. Das Bundeskabinett hat den Rüstungsexportbericht am Vormittag formal gebilligt.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.