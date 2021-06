Die Sterblichkeit in deutschen Pflegeheimen ist während der ersten beiden Wellen der Corona-Pandemie deutlich angestiegen.

Bereits rund drei Wochen nach Beginn des ersten Lockdowns im April vergangenen Jahres lag sie um 20 Prozent höher als im Schnitt der Vorjahre, wie aus dem in Berlin veröffentlichten Pflegereport der AOK hervorgeht. Von Oktober bis Dezember überstieg die Sterblichkeit das Vorjahresniveau demnach um durchschnittlich 30 Prozent. Am höchsten war die Übersterblichkeit dem Bericht zufolge am Jahresende, so habe sie in der Weihnachtswoche 80 Prozent betragen. Die Infektionsschutzmaßnahmen hätten nicht ausgereicht, um die pflegebedürftigen Menschen in den Heimen ausreichend zu schützen, sagte die Mitherausgeberin des Reports, Schwinger. Zudem hätten Angehörigenbefragungen gezeigt, dass die Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner häufig zu einer Verschlechterung des körperlichen und psychischen Zustands geführt habe.

