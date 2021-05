Nur noch rund 3 Prozent der Arbeitslosen in Deutschland sind im vergangenen Jahr mit einer Weiterbildung gefördert worden.

Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor, aus der mehrere Medien zitieren. Darin heißt es, in den vergangenen zehn Jahren habe es einen deutlichen Rückgang gegeben. Während 2010 bundesweit im Durchschnitt rund 141.000 Arbeitslose an Weiterbildungen teilgenommen hätten, seien es 2020 nur noch rund 104.000 gewesen. Besonders selten war demnach die Teilnahme von Hartz-IV-Empfängern an solchen Fördermaßnahmen. 2010 seien es noch etwa 80.000 und 2020 nur noch rund 39.000 gewesen.



Die Linken-Politikerin Zimmermann kritisierte, der Großteil der erwerbslosen Menschen werde einfach seinem Schicksal überlassen. Die Corona-Pandemie habe die Jobchancen noch einmal deutlich verschlechtert.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.