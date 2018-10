Die Bundeswehr darf einem Zeitungs-Bericht zufolge den französischen Anti-Terror-Operation in Mali mit Drohnen unterstützen.

Ein Drohneneinsatz sei durch das Bundestagsmandat gedeckt, schreibt die Zeitung "Die Welt". Sie beruft sich auf einen Bericht der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags. Darin heißt es, zwar sei etwa die Übermittlung von Aufklärungsergebnissen an französische Kampfeinheiten nicht im Detail geregelt. Aber die UNO-Mission, an der die Bundeswehr teilnimmt, und die französische Anti-Terror-Mission seien durch den gemeinsamen Gegner miteinander verbunden.



Die Opposition im Bundestag hatte Informationen über den Drohneneinsatz in Mali verlangt und den Verdacht geäußert, dieser sei nicht durch das Mandat des Bundestags gedeckt.