Der türkische Präsident Erdogan plant nach Medieninformationen einen Staatsbesuch in Deutschland.

Die Reise werde voraussichtlich im September stattfinden, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin und Ankara. Über das genaue Datum werde noch verhandelt. Es wäre Erdogans erster Staatsbesuch in der Bundesrepublik, nachdem er zum Präsidenten seines Landes gewählt wurde. Zum Protokoll gehören unter anderem ein Empfang durch den Bundespräsidenten mit militärischen Ehren und ein Staatsbankett. In Deutschland zu Gast war Erdogan zuletzt vor rund einem Jahr. Damals nahm er am G20-Gipfel in Hamburg teil.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.