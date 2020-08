Die Staatanwaltschaft Berlin ermittelt Medieninformationen zufolge gegen den früheren AfD-Politiker Kalbitz wegen des Vorwurfs der Falschaussage unter Eid.

Wie das Magazin "Der Spiegel" schreibt, besteht der Anfangsverdacht, dass Kalbitz im Juni vor dem Landgericht Berlin bewusst unwahre Angaben über seine Mitgliedschaft in dem inzwischen verbotenen rechtsextremen Verein "Heimattreue Deutsche Jugend" gemacht hat.



Im Rahmen des Verfahrens, in dem sich Kalbitz gegen seinen Ausschluss aus der AfD gewehrt hatte, hatte er eidesstattlich versichert, nie Mitglied der HDJ gewesen zu sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stellte dagegen fest, dass eine "Familie Andreas Kalbitz" mit einer Mitgliedsnummer dort verzeichnet gewesen sei.



Kalbitz war nach interner Kritik an seinem Führungsstil gestern als Vorsitzender der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion zurückgetreten. Im Mai war er wegen mutmaßlich verschwiegener rechtsextremer Verbindungen aus der Partei ausgeschlossen worden.