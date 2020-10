Die EU und Großbritannien peilen bei einem Scheitern ihrer Gespräche über die Beziehungen nach dem Brexit einem Medienbericht zufolge kleinere Vereinbarungen an.

Selbst wenn bis zum 15. Oktober kein Abkommen zur Klärung der künftigen Beziehungen gelingen sollte, hätten sich beide Seiten darauf verständigt, weiter in Kontakt zu bleiben, schreibt die Zeitung "The Times". Im nächsten Monat

wolle man dann sich dann wenigstens auf einzelne Punkte verständigen, etwa um Störungen im Lieferverkehr zu verhindern. Die Zeitung nannte keine Quellen in ihrem Bericht.



Großbritannien hat die EU am 31. Januar verlassen, bis Jahresende gelten in einer Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen geregelt werden sollen. Nach Ende dieser Frist scheidet das Königreich zum Jahresende aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Gelingt kein Vertrag, drohen Zölle und hohe Handelshürden.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.