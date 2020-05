Der US-Botschafter in Berlin, Grenell, will einem Bericht zufolge seinen Posten aufgeben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will der 53-Jährige innerhalb der nächsten Wochen abtreten, deutlich vor der Präsidentschaftswahl in den USA am 3. November. Die Amtsgeschäfte werde voraussichtlich vorerst seine Stellvertreterin Quinville übernehmen. Eine Bestätigung gibt es dafür nicht. Das Online-Magazin "The Daily Wire" hatte allerdings schon vor mehreren Monaten gemeldet, dass Grenell dem Weißen Haus seine Rücktrittsabsicht mitgeteilt habe.



Grenell war kürzlich nach drei Monaten als kommissarischer Geheimdienstkoordinator der US-Regierung in Washington abgelöst worden. Das Amt übernimmt der Kongressabgeordnete Ratcliffe, der am Dienstag vereidigt werden soll.