Großbritannien hat offenbar ein Auslieferungsersuchen für zwei russische Verdächtige des Giftanschlags gegen den früheren Agenten Skripal fertiggestellt.

Das Dokument könne jederzeit an die Behörden in Moskau übergeben werden, berichtet die Zeitung "Guardian" unter Berufung auf Regierungskreise. Den Ermittlern sei es gelungen, die Bewegungen zweier russischer Verdächtiger von der Einreise bis zum Verlassen Großbritanniens nachzuvollziehen, hieß es.



Skripal und seine Tochter Julia waren im März in Salisbury mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden und mussten wochenlang im Krankenhaus behandelt werden. Großbritannien macht Russland für den Vorfall verantwortlich. Die Regierung in Moskau bestreitet eine Verwicklung in den Fall.