Die Bundesregierung strebt einem Medienbericht zufolge eine verbindliche Quote für Elektroautos bei Neuzulassungen an.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, ist diese Forderung im Papier enthalten, über das das sogenannte Klimakabinett abstimmen soll. Geplant seien zudem höhere Kaufprämien für E-Autos und für umweltfreundliche Lastwagen. In dem Entwurf plädieren Unionsparteien und SPD desweiteren dafür, ab dem Jahr 2030 keine neuen Ölheizungen und andere ausschließlich fossil betriebene Heizungsanlagen mehr in Gebäuden zu installieren.



Weiter heißt es, das 138 Seiten umfassende Papier sei politisch noch nicht abschließend abgestimmt. Am Abend trifft sich der Koalitionsausschuss, um die morgige Sitzung des Klimakabinetts vorzubereiten. Im Gespräch sind Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe für den Klimaschutz.