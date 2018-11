Die umstrittene Großspende aus der Schweiz an den AfD-Kreisverband Bodensee kommt einem Medienbericht zufolge von einem anonymen Spender.

Wie WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" melden, gibt die Züricher Firma PWS Pharmawholesale International an, das Geld lediglich "treuhänderisch für einen Geschäftsfreund" überwiesen zu haben. Demnach überwies die Schweizer Firma mehr als 132.000 Euro in 18 Einzelspenden an den Kreisverband der AfD-Politikerin Weidel. Ihrem Geschäftsführer sei aber nicht klar gewesen, dass es sich um ein Konto der AfD gehandelt habe, zitiert der Rechercheverbund den Verwaltungsrat der PWS. Man habe einfach die Kontonummer bekommen und den Text "Wahlspende für Frau Weidel". Der PWS-Chef habe nur einem Geschäftsfreund einen Gefallen tun wollen, erklärte der Verwaltungsrat weiter.



Parteispenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Die AfD-Fraktion erklärte, Weidel habe keinerlei Informationen über die Firma, deren Besitzer oder deren Beweggründe, eine solche Spende zu überweisen.



Sowohl aus ihrer eigenen Partei als auch aus anderen Parteien kamen bereits Rücktrittforderungen an Weidel, sollte sich eine illegale Spende bewahrheiten.