Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll es einem Medienbericht zufolge ab dem kommenden Mittwoch einen harten Lockdown in Deutschland geben. Darauf hätten sich die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder am Abend mit dem Kanzleramt verständigt, berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider". Demnach soll der Lockdown vorerst bis zum 10. Januar gelten. Am 4. Januar werde über eine Verlängerung beraten.

Weiter heißt es, private Treffen sollten auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen beschränkt werden. Vom 24. bis 26. Dezember dürften sich maximal zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen, allerdings nur dann, wenn es sich um direkte Verwandte handele. Wenn nötig, könnten einzelne Länder auch engere Grenzen ziehen.



An Schulen solle es bis zum 10. Januar keinen Präsenzunterricht geben. Ob Kitas schließen müssen, ist den Angaben zufolge noch nicht entschieden. Auch die meisten Einzelhandelsgeschäfte müssen schließen. Ausnahmen gibt es aber etwa für Lebensmittelgeschäfte.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.