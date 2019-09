Die Zahl der Kommunen, in denen CDU und AfD zusammenarbeiten, wächst offenbar.

Wie das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet, gibt es inzwischen in 18 Fällen Hinweise auf eine Zusammenarbeit. So hätten in mehreren Kommunalparlamenten in Sachsen und Thüringen CDU-Politiker angegeben, bereits mit der AfD gemeinsam Mehrheiten organisiert zu haben oder dies in Zukunft zu erwägen. In einem Gemeinderat in Sachsen-Anhalt habe die CDU sogar eine Fraktion mit einem bekannten Rechtsextremisten gebildet. Das AfD-Gemeinderatsmitglied habe in der Vergangenheit an mehreren Neonazi-Aufmärschen teilgenommen und auf Facebook regelmäßig rechtsextreme Inhalte geteilt.



Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass ein NPD-Funktionär in Hessen mit Stimmen von CDU, SPD und FDP zum Ortsvorsteher gewählt wurde. Dies hatte Empörung ausgelöst.