Gegen die strikte Corona-Politik in China hatte es zuletzt auch Proteste gegeben. Jetzt sind die meisten Maßnahmen aufgehoben.

Wie die "Financial Times" meldet, stammen die Schätzungen vom Vizedirektor des Gesundheitsamtes, Sun Yang. Das gehe aus Notizen von einem Treffen der nationalen Gesundheitskommission in Peking am Mittwoch hervor. Demnach dürften sich allein am Dienstag dieser Woche 37 Millionen Menschen angesteckt haben. Eine offizielle Bestätigung für diese Zahlen gibt es nicht.

Nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests hatte China am 7. Dezember seine harte Null-Covid-Politik abrupt aufgehoben. Dies wurde damit begründet, dass die Infektionen mit den neuen Omikron-Varianten nicht mehr so schwer verliefen. Experten sahen den Grund jedoch vor allem darin, dass die strikten Maßnahmen angesichts der massenhaften Ausbreitung nicht mehr durchgehalten werden konnten. Außerdem hatten die Beschränkungen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zunehmend belastet.

