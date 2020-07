Die iranische Zivilluftfahrt-Behörde hat neue Erkenntnisse zum Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Januar veröffentlicht.

Im jüngsten Bericht betonen die Ermittler erneut, dass es sich um einen versehentlichen Abschuss durch menschliches Versagen gehandelt habe. Demnach hatte ein Soldat vergessen, das Radarsystem nach dem Wechsel in eine neue Position neu zu justieren. Darum seien Daten falsch interpretiert und die Passagiermaschine als Angriff auf Teheran gewertet worden. Die beiden Raketen seien dann ohne Genehmigung der Kommandozentrale abgefeuert worden. Die Auswertung der Black Box steht allerdings noch aus und soll in Frankreich erfolgen.



Bei dem Abschuss der ukrainischen Maschine kamen damals alle 176 Menschen an Bord ums Leben. In der gleichen Nacht hatte der Iran mit Raketenangriffen US-Soldaten im Irak ins Visier genommen - als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch eine US-Drohne.