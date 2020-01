Jeder vierte Mieterhaushalt in Deutschland ist armutsgefährdet.

Die geht einem Medienbericht zufolge aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linken hervor. Demnach haben Mieter fast dreimal so oft wie Wohnungseigentümer ein geringes bis sehr geringes Einkommen.



Nirgendwo sonst in Europa wohnten so viele Menschen zur Miete wie in Deutschland, sagte die Bundestagsabgeordnete der Linspartei, Zimmermann. Dass dennoch ein Viertel der Mieterinnen und Mieter arm ist, sei ein Alarmzeichen. Wer arm sei, könne sich steigende Miete irgendwann nicht mehr leisten und werde verdrängt. Die Linken-Politikerin forderte, den sozialen Wohnungsbaus mit Bundesmitteln massiv anzukurbeln.



Als armutsgefährdet gilt, wer als Alleinstehender über ein Einkommen von höchstens 13.628 Euro im Jahr verfügt.