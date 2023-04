Klimaaktivistinnen der "Letzte Generation" wollen nach einem Zeitungsbericht verstärkt in Schulen für sich werben (IMAGO / Future Image / IMAGO / Jean MW)

Nach Informationen der Zeitung "Welt am Sonntag" wollen die Klimaaktivisten bei Vorträgen an Bildungseinrichtungen über "zivilen Widerstand" als politisches Druckmittel informieren und neue Mitstreiter für ihre Aktionen gewinnen. Das "vorrangige Ziel" der Vorträge sei die Aufklärung über die Aktionen der Bewegung. Bundesjustizminister Buschmann zeigte sich angesichts der Pläne alarmiert. Führende Vertreter der "Letzten Generation" begingen fortgesetzt Straftaten, erklärte der FDP-Politiker. Niemandem, der solches Gedankengut vertrete, dürfe in einer Schule der rote Teppich ausgerollt werden.

