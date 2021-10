Der Unionskanzlerkandidat Laschet hat die Bereitschaft angedeutet, eigene Ambitionen für mögliche Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP zurückzustellen.

Erst komme das Projekt und dann die Person, sagte der CDU-Vorsitzende in einer Informations-Schaltkonferenz der Unions-Bundestagsfraktion, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmer berichtet.



Laschet wurde den Angaben zufolge mit den Worten zitiert: "Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne." Zugleich habe Laschet eine personelle Neuaufstellung auf einem Parteitag angekündigt.



Laschet will sich am Abend öffentlich äußern.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.