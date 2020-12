Mehrere hochrangige Regierungsbeamte sollen nach Presseinformationen rund neun Monate vor der nächsten Bundestagswahl befördert werden.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, für enge Vertraute von Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas seien Diplomaten-Posten vorgesehen. Das gehe aus einem Vermerk für die Kabinettssitzung in der kommenden Woche hervor. Demnach soll der außenpolitische Berater im Kanzleramt, Hecker, Vertreter der Bundesrepublik in Peking werden. Zudem solle der Kanzleramts-Ministerialbeamte Kotsch den Posten als Botschafter am Heiligen Stuhl in Rom bekommen. Darüber hinaus sei geplant, Maas' Bürochefin Stasch zur Leiterin der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in Genf zu ernennen.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.