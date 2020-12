In der chinesischen Provinz Xinjiang werden offenbar Angehörige ethnischer Minderheiten zur Arbeit auf Baumwollfeldern gezwungen.

Das geht aus einem Bericht der US-Denkfabrik Center for Global Policy hervor, der sich auf Regierungsdokumente beruft. Demnach mussten 2018 in drei mehrheitlich von Uiguren bewohnten Regionen mindestens 570.000 Menschen im Rahmen eines staatlichen Programms Zwangsarbeit verrichten. In der Provinz werden dem Bericht zufolge mehr als 20 Prozent der weltweit genutzten Baumwolle produziert.



Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und Forschern sind in Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere Muslime in hunderten Lagern eingesperrt. Wegen Verletzung der Menschenrechte hatten die USA Anfang Dezember den Import von Baumwolle aus der Region gestoppt. Peking warf Washington daraufhin vor, Falschnachrichten zu verbreiten.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.