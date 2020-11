Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Konzertierte Aktion Pflege zeigt aus Sicht der zuständigen Bundesminister erste Erfolge.

Familienministerin Giffey (SPD), Arbeitsminister Heil (ebenfalls SPD) und Gesundheitsminister Spahn (CDU) legten den ersten Bericht vor. Darin heißt es, es gebe Verbesserungen bei Ausbildung und Entlohnung, zudem würden mehr Stellen in Heimen und Kliniken geschaffen. Verwiesen wird beispielsweise darauf, dass die Mindestlöhne in der Pflege bis April 2022 bundesweit einheitlich steigen. Ab Juli 2021 soll es zudem erstmals einen Mindestlohn in Höhe von 15 Euro geben.



An der Konzertierten Aktion Pflege sind neben der Bundesregierung auch die Länder beteiligt, ebenso Pflegeverbände, Krankenkassen, Betroffenen-Verbände und die Bundesagentur für Arbeit.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.