US-Außenminister Pompeo will israelischen Medienberichten zufolge während eines offiziellen Nahost-Aufenthalts auch eine israelische Siedlung im besetzten Westjordanland besuchen.

Er wäre der erste amerikanische Außenminister, der dies tut. Den Berichten zufolge will Pompeo zu den Golanhöhen reisen, die Israel annektiert hat. Das US-Außenministerium bestätigte zwar die Nahost-Reise Pompeos, nannte aber außer einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu keine Details.



Vor genau einem Jahr hatte Pompeo mit der diplomatischen Tradition seines Landes gebrochen und erklärt, Washington sehe die israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten nicht mehr als illegal an.

