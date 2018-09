In der Kohlekommission gibt es offenbar Streit wegen einer möglichen zeitlichen Vorfestlegung des Co-Vorsitzenden Pofalla.

Grund dafür ist ein "Spiegel"-Bericht vom Wochenende. Demnach hat Pofalla eine Kompromisslinie für den Kohleausstieg erarbeitet. Das letzte Kraftwerk könne zwischen 2035 und '38 abgeschaltet werden, hieß es unter anderem. Mehrere Nachrichtenagenturen berichten nun über einen Brief, in dem sich zehn Mitglieder der Kommission von Pofalla distanzieren. Sie seien "in höchstem Maße irritiert", heißt es demnach. Zudem wird Pofalla aufgefordert, in der morgigen Sitzung seine Position zu erläutern. Die veröffentlichten Zahlen gäben nicht die bisherigen differenzierten Beratungen der Kommission wieder.



Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören den Angaben zufolge Vertreter mehrerer Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.