Autos fahren in Stuttgart unter einer Brücke mit Bosch-Logo hindurch. (dpa / Sebastian Kahnert)

Es solle geklärt werden, ob das Unternehmen trotz Exportverbots Autoteile an Russland geliefert hat. Der ukrainische Außenminister Kuleba hatte kürzlich erklärt, in russischen Militärfahrzeugen in der Ukraine seien Komponenten von Bosch gefunden worden. Im Raum steht damit ein Verstoß gegen EU-Sanktionen, die nach Russlands Annexion der Krim 2014 erlassen wurden und die Güter betreffen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können.

Bosch teilte mit, man habe eine intensive Prüfung eingeleitet. Es handle sich um gewöhnliche Steuergeräte für Nutzfahrzeuge. Bosch habe diese nicht direkt an die Fahrzeughersteller geliefert.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.