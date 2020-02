Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle werden Details bekannt. Die "Welt am Sonntag" berichtet unter Berufung auf Ermittler, die Gruppe habe sich "Der harte Kern" genannt. Laut "Der Spiegel" wurde der mutmaßliche Anführer aus dem Raum Augsburg vor mehreren Monaten von den Sicherheitsbehörden als rechtsextremer Gefährder eingestuft.

Die Mitglieder der Gruppe hätten unter anderem Bezüge zu den sogenannten "Soldiers of Odin", einer 2015 in Finnland gegründeten rechtsextremen Bürgerwehr, die sich später auch in Deutschland bildete. Deren Mitglieder treten meist schwarz gekleidet auf, ihre Jacken ziert ein Wikingerschädel. Alle zwölf am Freitag festgenommenen Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Vier sollen Mitglieder des sogenannten "Harten Kerns" gewesen sein, acht weitere deren Unterstützer. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" stammt der mutmaßliche Anführer der Gruppe aus dem Raum Augsburg. Vor mehreren Monaten sei er von den Sicherheitsbehörden als rechtsextremer Gefährder eingestuft worden.



Die Anhörungen der Bundesanwaltschaft hatten sich gestern über den ganzen Tag hingezogen. Die Verdächtigen waren nach ihrer Festnahme zum BGH in Karlsruhe gebracht worden. Die Ermittler werfen ihnen vor, Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant zu haben mit dem Ziel, die staatliche Ordnung zu erschüttern. Sie waren am Freitag bei Razzien in sechs Bundesländern festgenommen worden. Die Männer sollen sich in Chats und telefonisch ausgetauscht und auch schon mehrfach getroffen haben. Die Treffen soll der 53-jährige Werner S. koordiniert haben, zum Teil unterstützt von Tony E. (39) aus Niedersachsen (Landkreis Uelzen).



Zuletzt hatten sich am vergangenen Samstag nach Informationen des "Spiegel" zehn Personen im westfälischen Minden getroffen. Diese Zusammenkunft sei von den Sicherheitsbehörden mit großem Aufwand observiert worden. Zum Kern der Gruppe sollen außerdem der 35-jährige Thomas N. aus Nordrhein-Westfalen (Kreis Minden-Lübbecke) und der 47-jährige Michael B. aus Baden-Württemberg (Raum Esslingen) gehört haben.