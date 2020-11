US-Außenminister Pompeo will während seines Nahost-Aufenthalts eine israelische Siedlung auf den Golanhöhen besuchen.

Das kündigte er heute in Jerusalem an. Er wäre der erste amerikanische Außenminister, der ein von Israel annektiertes Gebiet besucht. Bereits vor einem Jahr hatte Pompeo mit der diplomatischen Tradition seines Landes gebrochen und erklärt, Washington sehe die israelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten nicht mehr als illegal an.

