Der Verfassungsschutz wird die sogenannte "Querdenken"-Bewegung Medieninformationen zufolge vorerst nicht förmlich zum Beobachtungsobjekt erklären.

Das sei das Ergebnis einer Besprechung der Amtsleiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der 16 Landesämter in der vergangenen Woche, berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Nicht die ganze Bewegung sei extremistisch - was aber nicht ausschließe, dass Rechtsextremisten in einzelnen Bundesländern bei den "Querdenkern" einen bestimmenden Einfluss ausübten, hieß es.



Der bayerische Innenminister Herrmann sagte den Zeitungen, die Bewegung sei eine äußerst heterogene Gruppierung, die man genau im Blick habe.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.