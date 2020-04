Rechtsextreme Gruppen erreichen junge Menschen verstärkt über Social-Media-Kanäle.

Das geht aus dem Lagebericht "Rechtsextremismus im Netz" hervor. Demnach wurden 2018 und 2019 über 90 Prozent der dokumentierten Fälle in Social-Media-Angeboten festgestellt. Der Lagebericht wurde vom Kompetenzzentrum von Bund und Ländern erstellt. Laut dem Leiter Glaser erreichen Rechtsextreme über die Social-Media-Kanäle ein Millionenpublikum, darunter viele Kinder und Jugendliche. Glaser forderte die Betreiber der Plattformen dazu auf, mehr zu tun, um junge Menschen vor rechtsextremer Propaganda zu schützen.



Bundesfamilienministerin Giffey nannte den Bericht ein Alarmzeichen, inbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie. Ihrer Meinung nach versucht die rechtsextreme Szene aktuell auch mit Verschwörungstheorien junge Menschen für sich zu gewinnen. Die SPD-Politikerin kündigte eine Reform des Jugendschutzgesetzes noch in diesem Jahr an.