Der Airbus 340 ist repariert und kommt heute aus Abu Dhabi zurück. (dpa / picture alliance / Sina Schuldt)

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" meldet, wird die Maschine am Nachmittag in Deutschland landen. Der Defekt an den Landeklappen sei behoben. - Wegen wiederholt auftretender Probleme des Flugzeugs war es Baerbock kürzlich nicht möglich, von Abu Dhabi nach Australien weiterzureisen. Sie sagte den Besuch ab und kehrte per Linienflug nach Deutschland zurück.

