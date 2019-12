Von den rund 21 Millionen Ruheständlern in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland haben in diesem Jahr einem Zeitungsbericht zufolge etwa vier Millionen mehrere Renten bezogen.

Wie die "Saarbrücker Zeitung" schreibt, handelt es sich dabei in der Regel um Fälle, in denen neben den Altersbezügen noch eine Hinterbliebenen-Rente gezahlt wird. Ein Sprecher der Rentenversicherung sagte dem Blatt, damit werde insbesondere für Witwen beim Tod des Partners ein enormer Beitrag zur finanziellen Absicherung geleistet.