Die Autobahn-Gesellschaft des Bundes fordert mehr Geld für die Sanierung maroder Brücken.

Bedarf gebe es bei rund 3.000 der insgesamt 27.000 Bauwerke, sagte der Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Krenz, der Zeitung "Welt am Sonntag". Bislang stehe für solche Sanierungsarbeiten rund eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung. Notwendig sei darüber hinaus ein vereinfachtes Baurecht für Ersatzneubauten.



Krenz erklärte, bislang seien die Länder dafür zuständig gewesen, den Zustand der Brücken einzuschätzen; dies sei unterschiedlich gehandhabt worden. Insgesamt gebe es ein regionales Gefälle. Im Osten Deutschlands sei der Zustand vieler Brücken besser als im Westen.



Die Autobahngesellschaft des Bundes ist seit Beginn des Jahres für Planung, Bau und Betrieb sämtlicher Autobahnen in Deutschland zuständig. So sollen vor allem Regeln vereinheitlicht und Projekte zentral gehandhabt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.