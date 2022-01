Boris Johnson vor der Tür von Downing Street Nummer 10 (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Das melden mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Regierungsquellen in London. Demnach soll der Bericht zunächst in der Downing Street ankommen und später im Parlament vorgestellt werden. Derweil pochten die Oppositionsparteien auf eine vollständige Veröffentlichung. Der Premier steht wegen Berichten über Trinkgelage während des Lockdowns in seinem Amtssitz unter Druck, Dabei seien die von der Regierung selbst erlassenen Corona-Regeln missachtet worden. Johnson soll teilweise selbst teilgenommen oder die Verstöße zumindest gebilligt haben.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, halten Beobachter ein Misstrauensvotum gegen den Premierminister für wahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.